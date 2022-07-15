1944. Подвиг 19-летнего пулемтчика

Всем привет, друзья! Рядовой Андреенко Павел Климович, стрелок 1-й пулеметной роты 1-го стрелкового батальона 1244-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии, родился в 1925 году в деревне Подборье Починковского района Смоленской области.