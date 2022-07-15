Вот история

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зайцев Виктор Зайцев Виктор
    ...нам надо закончить спецоперацию, <…> и, я думаю, что перспектива членства вполне возможна <…> Я надеюсь, это может...В нато обозначили...
  • W357 Ц753W357
    Гладко было на бумаге но забыли про овраги , 3 миллиона чинуш что вы хотите , и каждый жрать хочет сытно и отдыхать з...Почему Партия Вла...
  • Геннадий Бережнов
    Многое берут на себя эти 7 стран, однако больше чем могут не поднимут. И это всего то 7 стран из всех. Хочи много, а ...Лидеры «семерки» ...

1944. Подвиг 19-летнего пулемтчика

1944. Подвиг 19-летнего пулемтчика

Всем привет, друзья! Рядовой Андреенко Павел Климович, стрелок 1-й пулеметной роты 1-го стрелкового батальона 1244-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии, родился в 1925 году в деревне Подборье Починковского района Смоленской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх