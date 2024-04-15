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Закон и Порядок

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  • Искандер
    Почему же? Ври здесь их побольше. И все - НАЧАЛЬНИКИ. Можно ещё подбросить для полного удовлетворения.Насколько еврейск...
  • лина любимцева
    Прочтите коммент ниже. Там все объяснения, ПОЧЕМУ НЕ ТРОГАЮТ АБРАМОВИЧА... Натворили делишек...Инсайдеры пытаютс...
  • лина любимцева
    НИКТО Абрамовича в России НЕ ТРОНЕТ! Власти не позволят. ПОКА Абрамович был "губернатором Чукотки" (по чьему настояни...Инсайдеры пытаютс...

Украинские Талейраны

Украинские Талейраны

Вчера министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба немножко приоткрыл завесу тайны вокруг переговоров с союзниками по поводу систем ПВО Patriot: «Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: «Дорогие мои, все что угодно.

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