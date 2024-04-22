Тоже найдем что отобрать: РФ приготовила хитрый ответ на кражу своих зарубежных активов

Eduard Обыкновенная война нужна.Никтр никогда в иире такой хренью бессмысленой не занимался воруя купюры у друг друга,это бессконечная история и ничего не даст.Война дело конкретное,можно законно территориями разжится!

Eduard Суды,особенно на Западе бессмыслены,там нет ни Суда,ни Закона.Законами крутят как желают! Это бессмыслено!