Вчера 3,2K прочитали В Москве пригрозили «отзеркалить» решение Вашингтона изъять замороженные в США российские деньги.
Тоже найдем что отобрать: РФ приготовила хитрый ответ на кражу своих зарубежных активов
Комментарии
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Eduard
Обыкновенная война нужна.Никтр никогда в иире такой хренью бессмысленой не занимался воруя купюры у друг друга,это бессконечная история и ничего не даст.Война дело конкретное,можно законно территориями разжится!
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10 час.
Eduard
Суды,особенно на Западе бессмыслены,там нет ни Суда,ни Закона.Законами крутят как желают! Это бессмыслено!
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10 час.
Eduard
От слова"международные" меняблеватт тянет.Где именно этот Суд в Китае или Европе,или США?Огромная разница.У нас украли "Крымское золото",это "Крымское золотоя,не "Киевское",и на "Голланское" но всё равно не возвращают!
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10 час.
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