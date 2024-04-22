Тоже найдем что отобрать: РФ приготовила хитрый ответ на кражу своих зарубежных активов

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Америка на правах гегемона всегда так себя вела.США забрали у Рос...
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Комментарии
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Eduard
Обыкновенная война нужна.Никтр никогда в иире такой хренью бессмысленой не занимался воруя купюры у друг друга,это бессконечная история и ничего не даст.Война дело конкретное,можно законно территориями разжится!
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10 час.
Eduard
Суды,особенно на Западе бессмыслены,там нет ни Суда,ни Закона.Законами крутят как желают! Это бессмыслено!
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10 час.
Eduard
От слова&quot;международные&quot; меняблеватт тянет.Где именно этот Суд в Китае или Европе,или США?Огромная разница.У нас украли &quot;Крымское золото&quot;,это &quot;Крымское золотоя,не &quot;Киевское&quot;,и на &quot;Голланское&quot; но всё равно не возвращают!
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10 час.

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