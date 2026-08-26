Мое ЛИАНОЗОВО
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мое ЛИАНОЗОВО

10 подписчиков

В ЦМД «Лианозово» пройдёт интеллектуальный квиз «Золотой век России»

В ЦМД «Лианозово» пройдёт интеллектуальный квиз «Золотой век России»

27 августа в 18:30 центр московского долголетия «Лианозово» приглашает участников проекта на познавательный квиз «Золотой век России», посвящённый XIX столетию — времени, когда русская культура, литература, живопись и наука достигли мирового признания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии