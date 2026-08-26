В ЦМД «Лианозово» пройдёт интеллектуальный квиз «Золотой век России»

27 августа в 18:30 центр московского долголетия «Лианозово» приглашает участников проекта на познавательный квиз «Золотой век России», посвящённый XIX столетию — времени, когда русская культура, литература, живопись и наука достигли мирового признания.
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