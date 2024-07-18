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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев об итогах Евро: «Развитие игры пойдет в сторону вязкой, надежной обороны, минимизации рисков и ошибки соперников. Перелома в сторону зрелищности, атаки ждать не стоит» 

«На Евро мы стали свидетелями двух тенденций: тренд на осторожный футбол задавали французы и англичане, яркий атакующий проповедовали испанцы и чуть в меньшей степени голландцы.

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