Бизнес-защитник Чувашии содействует предпринимателю в споре с муниципалитетом

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Чувашской Республике Александра Рыбакова поступило два обращения индивидуального предпринимателя М.
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