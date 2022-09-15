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Песков опроверг информацию о покушении на Путина

Песков опроверг информацию о покушении на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября, опроверг информацию о попытке покушения на Владимира Путина, появившуюся в публикации британского таблоида The Sun, – сообщает ТАСС.

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