Песков опроверг информацию о покушении на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября, опроверг информацию о попытке покушения на Владимира Путина, появившуюся в публикации британского таблоида The Sun, – сообщает ТАСС.
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