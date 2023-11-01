ВКС, ракетчики и артиллерия уничтожили до 160 боевиков ВСУ у Старомайорского

Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что до 160 боевиков вооруженных сил Украины были ликвидированы у Старомайорского в Донецкой Народной Республике российскими ракетчиками, артиллеристами и авиацией.
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