Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления

Глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, передает ТАСС.