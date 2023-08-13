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Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления

Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления

Глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, передает ТАСС.

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