Трамп и Вэнс угрожают Европе: изменение курса США вызывает тревогу

Европа обеспокоена: по мнению издания Asia Times, Трамп и Вэнс могут изменить курс США. Их стратегия направлена на противостояние с Китаем, а в долгосрочной перспективе они хотят привлечь Россию на сторону США.
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