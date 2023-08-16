А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!

Вы очень ошибаетесь, если считаете, что Россия не получает свои персональные и очень выгодные пряники от того, что некоторые сидят на двух стульях! Всем ведь известно: за то что Казахстан ведет себя хорошо, на него пока не наложены увесистые санкции.