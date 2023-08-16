ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • pobeditel Терещенко
    Кто в лес,кто по дрова. Вы вообще о чём; начали как говорится за здравие а закончили за упокой. Напомню вам что один ...Под Туапсе поймал...
  • Сергей
    К сожалению не дураку, а либерасту!Фото с Гагариным ...
  • pobeditel Терещенко
    Это вы про себя "а если бог один-почему он одним запрещает убивать а другим советует кушать убитых?))))"Под Туапсе поймал...

А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!

А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!

Вы очень ошибаетесь, если считаете, что Россия не получает свои персональные и очень выгодные пряники от того, что некоторые сидят на двух стульях! Всем ведь известно: за то что Казахстан ведет себя хорошо, на него пока не наложены увесистые санкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Я бы не стал спорить со столь очевидными фактами... Только сидение на двух стульях зачастую приводит  к предательству....  Что сегодня и наблюдается в Казахстане... А нужны ли нам такие друзья в ОДКБ ?
Ответить
9 час.
Евгений Мангуш
Штаты прикажут и Токаев этот рудник национализирует и что тогда этот писака скажет.
Ответить
5 час.
ВМ
Владимир Минаков
А он уже сказал - на хитрую... Есть очень много точек влияния, да ещё и Китай за горло придерживает... Далеко убежать, когда яйца в чужих руках, не удастся...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх