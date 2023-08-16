Вы очень ошибаетесь, если считаете, что Россия не получает свои персональные и очень выгодные пряники от того, что некоторые сидят на двух стульях! Всем ведь известно: за то что Казахстан ведет себя хорошо, на него пока не наложены увесистые санкции.
А вы что, думаете, мы не используем в своих интересах Казахстан?!
Комментарии
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Аудрюс
Я бы не стал спорить со столь очевидными фактами... Только сидение на двух стульях зачастую приводит к предательству.... Что сегодня и наблюдается в Казахстане... А нужны ли нам такие друзья в ОДКБ ?
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9 час.
Евгений Мангуш
Штаты прикажут и Токаев этот рудник национализирует и что тогда этот писака скажет.
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
А он уже сказал - на хитрую... Есть очень много точек влияния, да ещё и Китай за горло придерживает... Далеко убежать, когда яйца в чужих руках, не удастся...
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1 час.
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