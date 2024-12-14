РЖД: Китай возобновит пассажирские поезда в Россию после перерыва

С 15 декабря этого года между Россией и Китаем снова начнут ходить пассажирские поезда. Это стало возможным после того, как в 2020 году из-за пандемии COVID-19 было приостановлено железнодорожное сообщение между странами.
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