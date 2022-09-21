Путин подписал указ о частичной мобилизации и поддержит решение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с обращением к гражданам. Он разъяснил позицию власти по отношению к инициативе ряда территорий Донбасса и Приазовья и Таврии о проведении референдумов, связанных с вопросм о присоединении к России.
Президент России Владимир Путин выступил сегодня с обращением к гражданам. Он разъяснил позицию власти по отношению к инициативе ряда территорий Донбасса и Приазовья и Таврии о проведении референдумов, связанных с вопросм о присоединении к России.
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