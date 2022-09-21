Царьград

4 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Князева
    Смертная казнь нужна. Особенно сейчас.В Россию может ве...
  • Анфиса Иванова
    Правильно сделает, что выдаст! Эти суки -ны( сыны)должны быть депортированы в Россию немедленно и отсюда сразу в штра...Власти Казахстана...
  • Виктор Ильющенко
    Недоблогер!"Будет теперь мин...

Путин подписал указ о частичной мобилизации и поддержит решение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины

Путин подписал указ о частичной мобилизации и поддержит решение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с обращением к гражданам. Он разъяснил позицию власти по отношению к инициативе ряда территорий Донбасса и Приазовья и Таврии о проведении референдумов, связанных с вопросм о присоединении к России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх