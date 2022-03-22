В Кабардино-Балкарии возбуждено дело о незаконной рубке трёх буков восточных

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Лескенскому району Кабардино-Балкарской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении незаконной вырубки лесных насаждений на окраине с.
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