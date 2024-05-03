Депутат Госдумы назвал положительную сторону роста акциза на вино

МОСКВА, 3 мая, ФедералПресс. С начала мая изменились ставки акцизов на вино и винную продукцию. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Владимир Плякин объяснил, как новые положения скажутся на потребителях.
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