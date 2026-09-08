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Глава Россотрудничества подписал соглашение об открытии 11 Русских домов

Глава Россотрудничества подписал соглашение об открытии 11 Русских домов

Глава Россотрудничества Игорь Чайка подписал соглашение об открытии 11 Русских домов. Восемь из них расположены в Африке, сообщил корреспондент РИА «Новости».

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