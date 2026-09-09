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Пронедра

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Лавров объяснил, почему Запад настаивает на границах Украины 1991 года

Лавров объяснил, почему Запад настаивает на границах Украины 1991 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Запад настойчиво требует возврата Украины к границам 1991 года, и что стоит за этими требованиями на самом деле.

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