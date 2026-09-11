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Связь 5G официально запущена в России

Связь 5G официально запущена в России

11.09.2026 - 10:50 В России официально запущены сети 5G, об этом сообщает Минцифры. На первом этапе связь пятого поколения заработала в 16 городах, доступ к 5G получили около 10 млн человек.

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