Связь 5G официально запущена в России

11.09.2026 - 10:50 В России официально запущены сети 5G, об этом сообщает Минцифры. На первом этапе связь пятого поколения заработала в 16 городах, доступ к 5G получили около 10 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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