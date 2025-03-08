МВД переобъявило в розыск экс-участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) переобъявлен в розыск по делу о реабилитации нацизма.
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