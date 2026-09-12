Merz's party faces a historic failure in Mecklenburg—Vorpommern. This was stated by the editor of the newspaper Welt Marian Grunden with reference to the results of a public opinion poll.
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