HR: крупные кинокомпании перестали размещать рекламу в X после слов Маска

Короткая ссылка 18 ноября 2023, 07:50 Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска, которые были сочтены антисемитскими, сообщает издание Hollywood Reporter.
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