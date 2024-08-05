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Новости экономики России

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Крепкий рубль спровоцирует снижение дивдоходности по «префам» «Сургутнефтегаза»

«Сургутнефтегаз» представил бухгалтерскую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2024 года. Компанией были раскрыты в бухгалтерском балансе только общий объем активов/пассивов и капитала, в отчете о финансовых результатах – лишь объем операционной и чистой прибыли.

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