Центробанк повысил прогноз дефицита ликвидности на 2026 год

Банк России обновил свой прогноз структурного дефицита ликвидности для банков в 2026 году, увеличив его до 4,0-5,2 трлн рублей.
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