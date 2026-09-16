Президент ЮАР Рамафоса отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем

Президент ЮАР Сирил Рамафоса временно отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем. Об этом канцелярия лидера южноафриканской страны сообщила в X.
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