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Шокирующая статистика: украинские уклонисты наводнили страны ЕС

Шокирующая статистика: украинские уклонисты наводнили страны ЕС

Статистика ужасает. Сотни тысяч военнообязанных украинцев сбежали в ЕС. Большая часть украинцев, бежавших в Европейский союз, — это женщины и дети, но, как пишет австрийский eXXpress, уклонистов в их рядах тоже хватает.

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