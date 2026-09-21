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Царьград

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Что с Си Цзиньпином? Слухи о его здоровье "взорвали" Сеть

Что с Си Цзиньпином? Слухи о его здоровье "взорвали" Сеть

WSJ: Состояние здоровья Си Цзиньпина вызвало беспокойство. Вопросы появились, когда он пропустил запланированный ужин.

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