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Русская весна

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В МВД рассказали, как мошенники ищут жертв

В МВД рассказали, как мошенники ищут жертв

Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров или людьми со схожими интересами, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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