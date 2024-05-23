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Гурманам на заметку: 5 гастрономических предложений от лучших мировых курортов

Гурманам на заметку: 5 гастрономических предложений от лучших мировых курортов

Новый японский ресторан в Мексике,  частные ужины на Мальдивах, мишленовская гастрономия в первом в мире вертикальном курорте в Дубае и другие новости высокой кухни — в этой подборке лучших локаций со всего мира.

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