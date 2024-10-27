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Распался на десятки обломков. Что разорвало на части многотонный спутник Intelsat 33e

Распался на десятки обломков. Что разорвало на части многотонный спутник Intelsat 33e

Распался на десятки обломков. Что разорвало на части многотонный спутник Intelsat 33e Ирэн ОрлонскаяИнцидент с Intelsat 33e примечателен тем, что в момент происшествия спутник не находился в состоянии «неработоспособности» и не был выведен из эксплуатации; он продолжал выполнять свои функции и оставался под контролем.

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