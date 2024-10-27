Распался на десятки обломков. Что разорвало на части многотонный спутник Intelsat 33e Ирэн ОрлонскаяИнцидент с Intelsat 33e примечателен тем, что в момент происшествия спутник не находился в состоянии «неработоспособности» и не был выведен из эксплуатации; он продолжал выполнять свои функции и оставался под контролем.