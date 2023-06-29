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Журавель о пародии Слуцкого на Дзюбу: «РПЛ для него закрылась. Он заплыл за буйки, кажется»

«Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. Карпин, в свое время возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу нам сказал: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.

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