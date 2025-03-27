Пропавший в Литве броневик с военными США нашли под водой

В Литве нашли затопленным броневик, на котором передвигались пропавшие военные США.Бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88, на которой в Литве передвигались американские военные, обнаружили под водой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии