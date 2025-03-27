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Царьград

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Пропавший в Литве броневик с военными США нашли под водой

Пропавший в Литве броневик с военными США нашли под водой

В Литве нашли затопленным броневик, на котором передвигались пропавшие военные США.Бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88, на которой в Литве передвигались американские военные, обнаружили под водой.

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