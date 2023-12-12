Кандидат в президенты США признал превосходство России

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. На предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о превосходстве российского ядерного оружия и гиперзвуковых ракет перед американскими аналогами.