Уехавший в США популярный российский блогер назвал удививший его факт

Стримера Мэддисона удивили в США передвигающиеся на электроскутерах полные люди Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, заявил, что в Америке его удивили передвигающиеся на электроскутерах полные люди.