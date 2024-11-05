Уехавший в США популярный российский блогер назвал удививший его факт

Стримера Мэддисона удивили в США передвигающиеся на электроскутерах полные люди Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, заявил, что в Америке его удивили передвигающиеся на электроскутерах полные люди.
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