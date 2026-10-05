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Царьград

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В Орехово-Зуеве арестован мужчина за нападение с ножом

В Орехово-Зуеве арестован мужчина за нападение с ножом

Суд в Орехово-Зуеве заключил под стражу мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений: 30 сентября в квартире во время ссоры он ударил оппонента острым предметом.

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