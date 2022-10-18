СМИ: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 18 октября, сообщают украинские СМИ.По данным властей страны, в Днепре зафиксировано два прилета по объекту энергетической инфраструктуры, который получил значительные повреждения.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 18 октября, сообщают украинские СМИ.По данным властей страны, в Днепре зафиксировано два прилета по объекту энергетической инфраструктуры, который получил значительные повреждения.
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