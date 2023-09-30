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Рублев о том, как быть настоящим: «Лучший способ – не врать себе и принимать себя таким, какой ты есть»

«Сложный вопрос, если честно. Я понял, что лучший способ – не врать себе и принимать себя таким, какой ты есть.

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