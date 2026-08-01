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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку забил во 2-м матче РПЛ подряд. Форвардом интересуется «Спартак»

Нападающий « Рубина » Мирлинд Даку отметился голом в матче второго тура РПЛ против «Акрона». 28-летний форвард забил во второй игре чемпионата подряд.

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