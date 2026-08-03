В России создадут вакцины еще от трех видов рака

Российские ученые намерены разработать три новые онковакцины. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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