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В России создадут вакцины еще от трех видов рака

В России создадут вакцины еще от трех видов рака

Российские ученые намерены разработать три новые онковакцины. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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