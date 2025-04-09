FT: порты США забиты иностранными авто после введения 25% пошлин на импорт

Порты США забиты импортными автомобилями после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин в размере 25%, через несколько недель ситуация станет критической, пишет Financial Times (FT).
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