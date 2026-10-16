В 2021 году прокат вышла комедия « Батя » о методах воспитания сурового бати — простого работяги, который в 90-е остался без работы и без жены, но с маленьким сыном Максимом, которого растил как умел.
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