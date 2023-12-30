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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс забил 29-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов. В декабре у него 15 шайб в 11 играх

Мэттьюс забил 29-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов. В декабре у него 15 шайб в 11 играх

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (5:6 ОТ).  На его счету стало 29 шайб в 32 играх в текущем сезоне.

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