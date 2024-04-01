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ВККС рекомендовала однокурсницу Путина судью Подносову на должность главы ВС

ВККС рекомендовала однокурсницу Путина судью Подносову на должность главы ВС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) высказалась в поддержку кандидатуры Ирины Подносовой. Подносова стала единственной, кто подал документы на должность председателя Верховного суда после смерти прошлого главы Вячеслава Лебедева.

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