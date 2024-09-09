Благотворительная организация в Бумажном проезде организовала третью точку раздачи еды малоимущим

Третья точка Ночного автобуса «Ночлежки» в Москве заработала недалеко от Восточного вокзала. Как сообщила пресс-служба расположенной в Бумажном проезде благотворительной организации «Ночлежка», до нее можно дойти за 15 минут от станции метро «Черкизовская».
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