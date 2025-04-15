Раз, два, три, четыре, пять, Идем мы садик убирать!Весело и дружно, Ведь это очень нужно!Субботник - это не только уборка мусора и благоустройство территории, а возможность для коллектива укрепить взаимоотношения и лучше узнать друг друга.