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Письмо Альберта Пайка 1871 года раскрывает план иллюминатов относительно Третьей мировой войны

Письмо Альберта Пайка 1871 года раскрывает план иллюминатов относительно Третьей мировой войны

*Альберт Пайк (англ. Albert Pike) (29 декабря 1809 — 2 апреля 1891) — американский адвокат, генерал армии Конфедерации, писатель, видный масон, реформатор Древнего и принятого шотландского устава, великий командор Верховного совета южной юрисдикции.

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