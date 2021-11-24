ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1118 =Болезни – это результат мыслей учёных и философов, которые пошли по Пути Чёрного Братства =В любом деле самое важное — начать! Помните: никому еще не удалось добиться успеха только планированием! = Всё, что появляется в твоей Жизни, является отражением чего-то, что происходит внутри тебя = Вы живёте на этой Планете с целью научиться, как оставаться позитивным, даже в таком негативном Мире = Главное - увидеть совершенство во всех Божественных Творениях, включая и этот Материальный Мир = Женщинам - подчёркивать самостоятельность мужчин.