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Парламентская газета

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Многие предложения оренбуржцев стали основой законопроектов

Многие предложения оренбуржцев стали основой законопроектов

30 лет в исторической перспективе - небольшой отрезок времени. Тем не менее этот период вместил в себя много ярких, важных, порой переломных событий, во многом определивших вектор становления и развития законодательной власти региона.

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