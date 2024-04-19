Многие предложения оренбуржцев стали основой законопроектов

30 лет в исторической перспективе - небольшой отрезок времени. Тем не менее этот период вместил в себя много ярких, важных, порой переломных событий, во многом определивших вектор становления и развития законодательной власти региона.
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