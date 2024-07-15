«На льду я тренер»: Евгений Плющенко рассказал об отношениях с сыном

О совместной работе с сыном фигурист Евгений Плющенко рассказал во время выступления на VK Fest. 14 июля в столичных Лужниках прошло интервью «Двойной аксель: отец и сын на льду», организованное проектом Знание.
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