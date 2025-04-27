Почему все так любят орех макадамия: разбираемся, стоит ли он своих денег

Внутри скорлупы ореха макадамия находится ядро — кремово-белое, нежное и очень маслянистое, с тонким сладковатым вкусом, напоминающим одновременно сливочное масло и арахис, но значительно более изысканным.
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