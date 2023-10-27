Как выглядел Тутанхамон? Ответ дает реконструкция внешности легендарного фараона

Реконструкция внешности правителя Египта появилась на популярном YouTube-канале RoyaltyNowStudios. Реконструкция представляет собой детальное воссоздание внешности Тутанхамона с учетом множества известных историкам фактов об этой персоналии.
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